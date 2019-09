Def: Gelmini, governo imbroglia

ROMA, 30 SET - "È grave che nella riunione notturna di ieri di maggioranza, durata quattro ore, il Governo non sia ancora riuscito a trovare l'accordo sulle coperture per bloccare gli aumenti iva da 23 miliardi di euro previsti per il prossimo anno. Parlano di 'ritocchi' dell'Iva, senza aumenti: una presa in giro perché è evidente che non sarà così. L'Iva non può assolutamente aumentare: sarebbe un colpo ferale per l'economia. Forza Italia si opporrà fermamente a qualsiasi 'ritocco': l'Iva non può aumentare e questo vale a prescindere dal mezzo di pagamento". Così Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia.