Renzi, noi facciamo partito no-tax

ROMA, 29 SET - Italia viva garantisce che nelle manovre di questa legislatura non ci sarà alcun aumento delle tasse? "Il nostro obiettivo è questo, noi abbiamo fatto un partito No Tax. Qualcuno ha fatto il partito No Tav, qualcuno No Tap, noi facciamo il no Tax. Nella mia esperienza di capo di una giunta o di un governo non ho mai alzato una tassa. Oggi non sono più solo, non comando più io. Ma quello che potremo fare per evitare l'aumento delle tasse lo faremo". Lo dice Matteo Renzi, leader di Italia viva, in una intervista-manifesto concessa al Foglio, in edicola domani.