Fratelli trovati morti in hotel Firenze

FIRENZE, 29 SET - Accertamenti della polizia sono in corso in un hotel di Firenze dove sono stati trovati morti nella loro camera due fratelli belgi di 20 e 26 anni. Secondo le prime informazioni i due ragazzi erano nel capoluogo toscano col padre e con la madre di uno dei due, che alloggiavano in un'altra stanza dello stesso albergo, situato in zona stazione. Questa mattina il padre, secondo quanto si apprende, avrebbe bussato alla camera dei giovani constatando che stavano dormendo. Poi nel pomeriggio lo stesso genitore, andando a cercarli di nuovo, li ha trovati morti e ha dato l'allarme. Squadra mobile e polizia scientifica, oltre agli accertamenti che stanno svolgendo, stanno sentendo i genitori. Dalle prime verifiche, gli investigatori non avrebbero trovato né tracce di effrazione in camera né segni di violenze sui corpi dei due; non si esclude dunque che i ragazzi possano essere morti in seguito all'assunzione di droga.