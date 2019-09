Ponte Genova, al 'varo' primo impalcato

ROMA, 29 SET - Con autogru in grado di sollevare un peso di circa 400 tonnellate di acciaio, martedì primo ottobre il nuovo ponte di Genova comincerà a prendere forma: attorno alle 9.30 è fissata la cerimonia del varo in quota del primo impalcato del viadotto, una struttura lunga 50 metri, alta quasi 5, larga 26 e che ricorda la carena di una nave. Composta da macro-conci realizzati da Fincantieri, salirà fino a 45 metri d'altezza tra le pile 5 e 6 appena ultimate e dove sono apparsi i 'baggioli', strutture in cemento armato a ferro di cavallo che sosterranno l'impalcato. All'appuntamento sono annunciati il premier Giuseppe Conte, la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, l'architetto Renzo Piano il cui disegno donato alla città ha ispirato il futuro viadotto, oltre al sindaco Marco Bucci, al governatore Giovanni Toti, gli Ad di Salini Impregilo, Pietro Salini, e di Fincantieri Giuseppe Bono, che hanno fondato il consorzio PerGenova che costruisce il ponte.