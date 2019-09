Egitto, timori per attivista Fattah

IL CAIRO, 29 SET - Uno dei principali attivisti della Primavera araba, Alaa Abdel Fattah, sottoposto all'obbligo di passare le notti in una stazione di polizia dopo aver scontato in carcere una condanna a 5 anni, non ha fatto ritorno a casa questa mattina. Lo hanno fatto sapere familiari e difensori dei diritti umani, manifestando preoccupazione in un contesto di crescente tensione per le proteste antigovernative e gli arresti che ne sono seguiti. Fattah, attivista e blogger, era stato arrestato la prima volta nel 2013 per aver partecipato ad una manifestazione non autorizzata. Condannato a 5 anni di carcere, ne era uscito nel 2017, restando sottoposto a controllo giudiziario. Secondo la sorella, che aveva inizialmente riferito di un nuovo arresto, potrebbe essere stato invece 'rapito' e trovarsi in mano ai servizi di sicurezza prima ancora che siano formulate nuove accuse nei suoi confronti. E i suoi avvocati non sono stati finora in grado di accertare dove si trovi.