Fioramonti, ricerca è successo Paese

TRIESTE, 28 SET - "Possiamo convincere il nostro Paese tutto che la ricerca e la scienza in Italia sono il segreto del successo. E' una scommessa importante che spero di poter realizzare in tempi piuttosto rapidi". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Lorenzo Fioramonti, inaugurando questa mattina a Trieste la nave rompighiaccio Laura Bassi dell'Ogs. "Sto facendo di tutto - ha aggiunto - per sostenere la ricerca in tutte le sue applicazioni, in particolar modo nei settori della sostenibilità che possono essere un fiore all'occhiello del sistema di ricerca italiano". La Laura Bassi - spiega l'Ogs - è ad oggi l'unica nave italiana in grado di operare in mari polari, in Artico e Antartide, e sarà a supporto di tutta la comunità scientifica nazionale. Intitolata a Laura Bassi, scienziata bolognese, prima donna al mondo nel 1700 a ottenere una cattedra universitaria, ha una lunghezza di 80 metri, larghezza di 17 e una stazza di 4.028 tonnellate. (ANSA).