Cav,Lega e fascisti non vincono senza FI

MILANO, 28 SET - "Lega e fascisti li abbiamo fatti entrare noi al governo, li abbiamo legittimati noi, li abbiamo costituzionalizzati noi. Siamo ancora nel centrodestra, di cui siamo il cuore, il cervello e la spina dorsale". Lo ha detto Silvio Berlusconi dal palco del Teatro Manzoni a un convegno di FI sulle pensioni. "Siamo obbligati a stare nel centrodestra, se loro non avessero noi in coalizione non sarebbero centrodestra, sarebbero una destra estremista incapace di vincere", ha aggiunto. Quanto a possibili passaggi di esponenti di Fi a Italia viva, Berlusconi ha affermato: "Questo è il governo più a sinistra della storia. Non c'è paura che i nostri vadano da Renzi, lo conosciamo, è di sinistra da sempre: anche se è simpatico e gradevole ha la grande colpa di essere stato lui a spingere per un accordo fra Pd e 5S. Qualche stupido è andato da un'altra parte: ho detto stupido, non coglione... Spariranno dalla vita politica come tutti quelli che ci hanno abbandonati".