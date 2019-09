Marzabotto: sopravvissuto invita il papa

BOLOGNA, 26 SET - "Io l'ho invitato a Marzabotto, anche Zuppi glielo ha detto, però è difficile. L'arcivescovo mi ha detto: se non viene, lo andiamo a prendere in auto e lo portiamo noi. Io sono certo che lui verrebbe". Così Ferruccio Laffi, sopravvissuto bolognese all'eccidio di Monte Sole, a pochi giorni dalla commemorazione, ha ricordato una proposta fatta a Papa Francesco in occasione della visita a Bologna il primo ottobre del 2017. Un invito che rinnova anche ora, in occasione del 75/o anniversario dell'eccidio. "Papa Francesco è eccezionale - afferma Laffi, mostrando una foto che lo ritrae insieme al Pontefice in Piazza Maggiore e che ha sistemato in una cornice affissa al muro". E' stato l'arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi a invitare Laffi, 91 anni, a conoscere il Pontefice che gli ha regalato un rosario che l'anziano conserva con molta cura in una scatolina rossa. "Ho parlato con lui - ricorda - mi ha dato un rosario e Zuppi gli ha riferito ciò che avevo proposto, cioè che venisse a Marzabotto".