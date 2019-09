Hong Kong:Joshua Wong candidato elezioni

PECHINO, 28 SET - Joshua Wong, tra gli attivisti pro-democrazia più noti di Hong Kong e già leader del 'movimento degli ombrelli' del 2014, ha annunciato di voler correre alle elezioni locali di novembre. Wong, in vista del raduno serale di Tamar Park per i 5 anni di 'Occupy Central', ha detto che la candidatura ai consigli distrettuali è parte di un voto definito "cruciale" per inviare una messaggio a Pechino sulla determinazione ad ottenere maggiori diritti.