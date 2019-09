Cambiamo non sarà a regionali Umbria

PERUGIA, 27 SET - Cambiamo di Giovanni Toti non sarà presente alle prossime elezioni regionali in Umbria per le quali ha confermato il "totale appoggio con determinazione" alla candidata del centrodestra Donatella Tesei. Lo ha annunciato il coordinamento regionale. Cambiamo ha spiegato che la lista non sarà presentata "per il margine temporale ristretto e di fatto proibitivo che c'è stato tra la nascita del movimento, la definizione della coalizione e la scadenza per la presentazione delle candidature e i relativi adempimenti burocratici". "Poiché crediamo in un nuovo modo di fare politica, improntato alla serietà - spiega Cambiamo -, abbiamo ritenuto che visti i pochi giorni a disposizione sia più proficuo mettere le energie nostre e dei tanti amici che avevano dato la propria disponibilità al servizio della causa del centrodestra senza corse contro il tempo".