Orfini, ius soli si può fare velocemente

ROMA, 27 SET - "Non abbiamo molte scuse. Se tutti crediamo in quel che abbiamo dichiarato in questi anni lo ius soli si può fare". Lo ha scritto su facebook Matteo Orfini, parlamentare del Partito Democratico, elencando le posizioni a favore dello ius soli espresse da esponenti del centrosinistra nella scorsa legislatura, da Renzi a Delrio a Zingaretti. "Se per tagliare i parlamentari ci vogliono solo due ore, come dice spesso Di Maio - aggiunge - per fare lo ius soli ci vogliono solo pochi giorni. Pochi giorni per restituire un diritto negato a tante persone. Ieri ho fatto una proposta e sono stato attaccato da Salvini, da Fontana, dalla Santanchè, dalla Meloni, dalla Gelmini. Che ne dite, lo facciamo o ci spaventiamo di Salvini?".