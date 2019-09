Clima: FdI, non strumentalizzare piazza

ROMA, 27 SET - "Bello vedere oggi in piazza migliaia di giovani battersi per il futuro del pianeta. La mia speranza è che l'amore per la terra che avete mostrato oggi in piazza non venga in alcun modo strumentalizzato o teleguidato dai grandi burattinai: per questo dovete battervi per proposte concrete, anche se politicamente scomode. Quella ambientale è una battaglia che vede tutti noi in prima linea". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Da sempre - aggiunge - Fratelli d'Italia chiede norme all'avanguardia in Europa per la tutela dell'ambiente e dazi di civiltà nei confronti dei prodotti importati da Stati che non rispettano gli standard occidentali di tutela dell'ambiente, come la Cina, lo stato più inquinante al mondo. Chi ama la patria difende l'ambiente".