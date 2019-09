Trump, 'talpa faziosa, siamo in guerra'

NEW YORK, 27 SET - "Siamo in guerra. Queste persone sono malate". Così Donald Trump si scaglia contro la talpa della telefonata con il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Telefonata alla base dell'indagine per un suo possibile impeachment. Nel corso di un evento a porte chiuse negli uffici della rappresentanza americana all'Onu, di cui è spuntato un video visionato dall'agenzia Bloomberg, Trump ha definito la talpa "molto faziosa" e ripetuto i suoi attacchi contro Joe Biden e suo figlio.