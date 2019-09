Clima: Salvini, rispetto i ragazzi

ROMA, 27 SET - "Buon venerdì alle ragazze e ai ragazzi che sono scesi in piazza per un futuro migliore e un mondo più pulito: meritano rispetto sempre. Un po' meno gli adulti che li sfruttano". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Facebook. "Ragazzi - ha poi continuato - per difendere l'ambiente anche mangiare i prodotti della nostra terra, del nostro mare, è fondamentale: così si inquina di meno. Mangiare italiano e bere italiano fa bene alla salute e all'ambiente perché si inquina di meno, visto che non si trasportano le merci che vengono chissà da dove".