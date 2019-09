Bocelli, 8 novembre torna con Sì Forever

ROMA, 27 SET - Dopo aver superato il milione di dischi venduti in tutto il mondo con "Sì", il suo ultimo album entrato nella storia con il n.1 in Usa e in Inghilterra, Andrea Bocelli l'8 novembre torna con un'edizione speciale dal titolo "Sì Forever: The Diamond Edition" (Sugar). L'album contiene due featuring inediti con Ellie Goulding in Return To Love e con Jennifer Garner in Dormi Dormi Lullaby e tre nuovi brani. Return to love sarà disponibile in tutto il mondo il 3 ottobre. "È stato davvero un grande onore per me essere cercata da una leggenda come Andrea Bocelli - ha affermato Ellie Goulding, due Brit Awards e nominata ai Grammy, che per la prima volta canta in italiano -. Per me Andrea ha una delle voci più belle e riconoscibili della nostra generazione. È stato divertente e sorprendente cantare in italiano, una vera gioia". In Dormi Dormi Lullaby il tenore si esibisce con l'attrice Jennifer Garner, pluri-nominata ai Golden Globe, inserita nel 2005 nella classifica Forbes delle cento celebrità più potenti.