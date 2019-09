Clima: Zingaretti,nuovo modello sviluppo

ROMA, 27 SET - Se la Terra muore non c'è più posto per nessuno. Serve un nuovo modello di sviluppo giusto e sostenibile. Salvare il pianeta è una responsabilità di tutte e tutti. Noi ci siamo". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti in occasione del Friday for Future, postando anche un video del Pd realizzato per questo evento.