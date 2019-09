Clima, studenti incontrano Giunta Vda

AOSTA, 27 SET - Una ristretta delegazione degli studenti che stanno manifestando ad Aosta per il clima in occasione dei Fridays For Future è stata ricevuta dalla Giunta regionale valdostana, presieduta da Antonio Fosson. La loro richiesta è stata l'istituzione di un tavolo permanente sui cambiamenti climatici, che si avvalga anche della presenza di scienziati. La Giunta, in concomitanza con la manifestazione degli studenti, ha oggi approvato l'avvio del processo di definizione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, in applicazione dell'Agenda 2030 Onu.