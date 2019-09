Egitto: '2.000 i fermati' a cortei

(ANSAmed) - IL CAIRO, 27 SET - Un'organizzazione egiziana per i diritti umani, il Centro egiziano dei diritti economici e sociali, ha affermato che sono almeno 1.909, tra i quali 68 donne, i fermati in seguito alle manifestazioni antigovernative di venerdì e sabato scorso al Cairo e in diverse altre città del Paese. L'organizzazione non precisa se e quanti di questi siano stati rilasciati. Altre fonti hanno reso noto che tra gli arrestati vi sono giornalisti, avvocati, intellettuali e politici, alcuni dei quali accusati di legami con i Fratelli Musulmani. Ieri sera la Procura generale ha detto che "poco meno di mille" persone sono state "interrogate alla presenza dei loro avvocati" in relazione alle manifestazioni.