Laboratorio droghe sintetiche, 2 arresti

REGGIO CALABRIA, 27 SET - Un laboratorio artigianale per la produzione di droghe sintetiche, funghi allucinogeni e "smart drugs", sostanze che, inducendo un maggiore rilascio di agenti neurochimici, alterano le capacità cognitive, é stato scoperto dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria nell'ambito di un'operazione che ha anche portato alla denuncia in stato di libertà di altre due persone. I finanzieri hanno sequestrato 180 grammi di funghi allucinogeni, con relativo kit di coltivazione e spore pronte per la coltura; sei bilancini di precisione; 11 grammi di pastiglie contenenti anfetamina e derivati dall'oppio; 140 grammi di marijuana e mille euro in contanti. É stata sequestrata, inoltre, una busta postale proveniente dall'Olanda utilizzata, presumibilmente, per l'invio della droga. Per i due arrestati, la cui identità non é stata resa nota, é stata disposta la custodia domiciliare. L'operazione é stata denominata "Smetto quando voglio", dall'omonimo film i cui protagonisti sono produttori in proprio di droga.