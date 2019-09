Riad: il mondo tagli i fondi a Teheran

NEW YORK, 27 SET - L'Arabia Saudita invita la comunità internazionale ad applicare "la massima pressione con tutti gli strumenti disponibili" per porre fine alla condotta aggressiva dell'Iran, dicendo che il modo più efficace per controllare Teheran è tagliare le sue risorse finanziarie. All'Assemblea generale dell'Onu il ministro degli Esteri saudita Ibrahim al-Assaf ha nuovamente incolpato l'Iran per l'attacco alle strutture petrolifere di Riad: "Sappiamo molto bene chi ha c'è dietro a questa aggressione", ha detto ieri sera Assaf.