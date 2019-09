Ponte: Conte a posa primo impalcato

GENOVA, 26 SET - Il sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione del viadotto autostradale sul Polcevera, Marco Bucci, ha annunciato che l'1 ottobre, quando verrà montato il primo impalcato del nuovo ponte il premier Giuseppe Conte sarà in città. Lo ha annunciato arrivando alla 'Zena Fest' delle Lega a cui partecipa Matteo Salvini. Conte parteciperà alla cerimonia in cantiere alle 9,30 a cui sarà presente anche la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli e poi incontrerà i cittadini alle 11,30 all'infopoint dedicato alla ricostruzione allestito al Porto Antico nei locali dell'ex museo Luzzati. L'impalcato con la forma di uno scafo, come disegnato dall'architetto Renzo Piano, verrà issato da due mega gru a 40 metri di altezza, tra le pile 5 e 6 sul lato occidentale del cantiere. L'impalcato, in acciaio, è lungo 50 metri e pesa circa 500 tonnellate.