Vono (ex M5S), con Renzi idee comuni

ROMA, 26 SET - "Renzi? Ci siamo incontrati per caso al bar e abbiamo parlato". Così, a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, Silvia Vono, ex senatrice M5S ora in Italia Viva, racconta il modo in cui l'ex sindaco di Firenze l'avrebbe convinta a passare al suo neonato partito. Cosa vi siete detti? "Abbiamo parlato tranquillamente e gli ho chiesto in cosa consistesse Italia Viva. E' stata una cosa casuale, ci siamo trovati su alcune idee". Si dice che lei abbia lasciato i grillini perché non l'hanno fatta sottosegretario. "Non è una questione di poltrone - ha risposto - io la poltrona l'avevo già. Mi avevano anche proposto come capogruppo degli Affari Costituzionali per riparare al danno". Al danno? "Al danno che dite voi, il ruolo di sottosegretario". Di Maio ha provato a fermarla? "Qualche ora prima del mio passaggio - racconta - ho ricevuto un messaggio di Luigi Di Maio, che mi invitava a rifletterci su, con tono molto gentile".