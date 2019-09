Gay: ddl M5S per centri antiviolenza

ROMA, 26 SET - Istituire la Giornata nazionale contro l'omotransfobia e organizzare centri antiviolenza per le vittime di omofobia e transfobia. E' quanto prevede un disegno di legge presentato in Senato dal Movimento 5 stelle a prima firma Alessandra Maiorino e sostenuto da 36 esponenti del gruppo. "Ci sono ragazze e ragazzi - ha detto Maiorino - che vengono disconosciuti dalle loro famiglie perché dichiarano la loro omosessualità. In altri paesi europei esistono strutture che accolgono e aiutano questi ragazzi. Vogliamo che anche in Italia lo Stato se ne faccia carico: per questo il disegno di legge che presentiamo oggi prevede un apposito finanziamento presso il Dipartimento Pari Opportunità. Per questo nel disegno di legge prevediamo l'istituzione di un monitoraggio dell'Istat con cadenza triennale, così da avere una banca dati aggiornata".