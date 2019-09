Di Maio, introduciamo vincolo di mandato

NEW YORK, 26 SET - Luigi Di Maio ha annunciato da New York, a margine dell'assemblea generale dell'Onu, che vuole mettere fine al "cambio di casacche" in Parlamento. "E' il momento di introdurre il vincolo di mandato: se passi ad un'altra forza politica te ne vai a casa", ha detto, aggiungendo che intanto avvierà la procedura prevista dallo statuto e chiederà il risarcimento di 100 mila euro per i transfughi del Movimento.