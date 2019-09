Linee guida Onu contro abusi su minori

GINEVRA, 26 SET - Un Comitato delle Nazioni Unite ha ufficialmente lanciato nuove linee guida per combattere i "crimini atroci" dello sfruttamento sessuale di minori nell'era digitale. Le nuove linee guida annunciate oggi dal Comitato Onu sul rispetto della Convenzione sui diritti del fanciullo sono destinate ad aiutare gli Stati a meglio implementare il protocollo opzionale della Convenzione sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia infantile. Le Linee guida pongono in particolare l'accento sulle nuove minacce che bambini di tutto il mondo devono affrontare a causa delle tecnologie digitali, come Internet e i social media, precisa un comunicato pubblicato a Ginevra. Il rischio è cresciuto a un ritmo allarmante, afferma il comunicato. Tali tecnologie offrono infatti ai trasgressori una varietà di nuove opportunità e mezzi per abusare dei minori, spiega il comunicato menzionando il ricorso al "darknet" .