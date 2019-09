Papa, io assediato, pregate per me

CITTA' DEL VATICANO, 26 SET - "È importante che la gente preghi per il Papa e per le sue intenzioni. Il Papa è tentato, è molto assediato: solo la preghiera del suo popolo può liberarlo". Lo ha detto il Papa nell'incontro con i Gesuiti nel recente viaggio in Africa. Lo riferisce su Civiltà Cattolica il direttore padre Antonio Spadaro. "Quando Pietro era imprigionato, la Chiesa ha pregato incessantemente per lui. Se la Chiesa prega per il Papa, questo è una grazia. Io davvero - dice Francesco - sento continuamente il bisogno di chiedere l'elemosina della preghiera".