P4: assolto Alfonso Papa

NAPOLI, 26 SET - La II sezione penale della Corte d'Appello di Napoli ha assolto ieri sera l'ex parlamentare del Pdl Alfonso Papa dalle accuse contestate nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Napoli 'P4' sulla presunta associazione a delinquere che avrebbe operato nell'ambito della pubblica amministrazione italiana e della giustizia. Papa, ex magistrato e primo parlamentare per il quale la Camera ha autorizzato la custodia in carcere è stato condannato in primo grado dalla I sezione penale del Tribunale di Napoli a 4 anni e 6 mesi di reclusione. Con la sentenza di ieri Papa è stato assolto da tutti i reati contestati (Legge Anselmi, corruzione, concussione, ricettazione, rivelazione di segreto e favoreggiamento). L'indagine, del 2010, è culminata nell'estate 2011 con l'arresto di Papa e del faccendiere Luigi Bisignani, che poi ha patteggiato. "Grande e profonda soddisfazione, per la fine di un calvario durato 10 anni", è stata espressa da Papa e dai suoi avvocati Carlo Di Casola e Giuseppe D'Alise.