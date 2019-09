Banda dei furti in casa, 12 arresti

TRANI, 26 SET - I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari stanno eseguendo 14 misure cautelari, 9 in carcere, 3 ai domiciliari e due obblighi di dimora, emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, a carico di presunti appartenenti ad una associazione per delinquere finalizzata a furti in abitazione. L'operazione, ancora in corso, ha visto la mobilitazione di circa 80 Carabinieri del Comando provinciale di Bari coadiuvati dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno e il supporto aereo del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari.