Anarchici in corteo per Vecchi

MILANO, 26 SET - Alcune decine di anarchici hanno manifestato ieri sera in zona Ticinese, a Milano, in sostegno a Vincenzo Vecchi, arrestato lo scorso agosto in Francia a seguito di una condanna per devastazione relativa al G8 di Genova del 2001. Il gruppo è partito in corteo dalla Darsena e ha raggiunto l'ingresso del carcere di San Vittore, dove sono stati esplosi alcuni fuochi d'artificio e petardi. Lungo il percorso, inoltre, è stata imbrattata la concessionaria Bmw, l'Esselunga di viale Papiniano e alcune filiali di banca. La circolazione del traffico ha subito rallentamenti in tutta l'area attorno Porta Genova.