Stop treni linea 2 per allagamento

NAPOLI, 26 SET - Dalle 5.20 è sospeso il traffico ferroviario sul tratto metropolitano della Linea 2 tra Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra per danni causati dal maltempo. Le intense piogge hanno provocato l'allagamento della stazione sotterranea di Piazza Garibaldi con guasti ai sistemi tecnologici per il distanziamento dei treni. Le squadre tecniche di Rete Ferroviaria italiana (Gruppo FS) stanno operando per consentire quanto prima il ripristino della circolazione.