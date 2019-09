Borsa:Europa chiude in calo,Londra -0,1%

MILANO, 25 SET - Chiude in calo la seduta per tutte le piazze in Europa con lo Stoxx600 in ribasso dello 0,6 per cento. Londra contiene il calo allo 0,10% appesantita da GlaxoSmithKilne (-1,2%), Parigi ha lasciato sul terreno lo 0,88% sotto il peso di Lvmh (-2,4%) ed Essilor Luxottica (-2,9%). Francoforte ha perso lo 0,59% frenata da Fresenius (-2,5%).