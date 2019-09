Renzi, arriveremo a 50 parlamentari

ROMA, 25 SET - "I parlamentari di Italia viva sono ad oggi 42, 27 deputati, 15 senatori. Penso che arriveremo a una cinquantina entro un mesetto. Non vogliamo allargare troppo il numero dei parlamentari, per noi è importante avere un piccolo gruppo, unito, tosto, credibile e capace". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un incontro con la stampa estera, a Roma.