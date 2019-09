Incendio mobilificio, 6mila mq distrutti

VALLEFOGLIA (PESARO URBINO), 25 SET - Incendio nella notte all'interno dello stabilimento del mobilificio Top Line di Talacchio di Colbordolo (Vallefoglia). Le fiamme hanno divorato dalle 23 i circa 6mila mq di capannone e i danni, ancora da quantificare, potrebbero ammontare a milioni di euro. Sul posto cinque squadre di vigili del fuoco che per tutta la notte hanno cercato di non far estendere l'incendio ai capannoni vicini. Dalle fiamme si sono sprigionati anche fumo e cenere arrivati fino alla vicina Montecchio. Ignote per ora le cause del rogo sulle quali indagano i carabinieri di Vallefoglia.