Pelosi, al via inchiesta per impeachment

NEW YORK, 24 SET - La speaker della Camera, Nancy Pelosi, annuncia l'avvio di un'indagine per un possibile impeachment di Donald Trump per lo scandalo dell'Ucraina. "Il presidente deve essere ritenuto responsabile" per il "suo tradimento alla sicurezza nazionale e all'integrità delle nostre elezioni". Secondo la speaker "le azioni dell'amministrazione Trump danneggiano la sicurezza nazionale", "le azioni del presidente hanno violato la Costituzione" e "nessuno è al di sopra della legge". Praticamente in contemporanea il presidente risponde su Twitter: "Un giorno così importante alle Nazioni unite, un così grande lavoro e un così grande successo, e i democratici deliberatamente dovevano rovinare e sminuirlo con altre breaking news con la spazzatura di una caccia alle streghe. Che brutta cosa per il nostro Paese!".