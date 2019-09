Minaccia uccidere figlia, poi si arrende

MODENA, 23 SET - Una donna di trent'anni armata di coltello si è barricata questo pomeriggio in casa, per quattro ore, a Montebaranzone di Prignano, in provincia di Modena, tenendo in ostaggio la figlia di tre anni, minacciando di ucciderla e di togliersi la vita. Il fatto è accaduto dalle 14 alle 18 circa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Modena e Sassuolo, oltre a una squadra di supporto di Bologna, Vigili del Fuoco e 118. La donna avrebbe deciso di sequestrare la figlia che - da quanto trapela - è in carico ai servizi sociali, una volta appreso che la bambina doveva essere allontanata da casa dagli stessi servizi sociali, che erano appena giunti sul posto. Per convincere la donna a desistere dal suo intento - ha minacciato di uccidere la piccola e suicidarsi - è intervenuto anche il Carabiniere-Negoziatore. Alla fine la donna si è arresa e la piccola è stata liberata e posta in salvo. Sul posto sarebbe arrivato anche il marito della donna, che ora si trova con i Carabinieri.