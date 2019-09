Minniti, patto Malta un buon primo passo

ROMA, 24 SET - "Lo considero un buon primo passo": così Marco Minniti, a Circo Massimo, su Radio Capital, commenta l'intesa raggiunta ieri a Malta. "In altri momenti - dice l'ex ministro degli Interni - in questi ultimi 14 mesi, abbiamo utilizzato la parola 'svolta' e poi drammaticamente non c'era nessuna svolta. È un buon primo passo per ridotare l'Italia di una strategia per governare i flussi migratori. È un buon primo passo per una ragione semplicissima: l'Europa ha dimostrato, almeno nel gruppo non banale di paesi presenti a Malta, una volontà molto forte di condividere con Italia e Malta la gestione dei flussi migratori. Qualcosa incomincia a essere discusso seriamente in Europa. Ora bisognerà fare il secondo passo, e le volontà espresse a Malta devono diventare una cooperazione rafforzata".