Camion fa tremare ponte, chiuso un'ora

SASSARI, 24 SET - Preoccupazione a Sassari per il ponte di Rosello. I vigili del fuoco hanno chiuso al traffico veicolare e pedonale per circa un'ora il ponte che collega la città murata e ottocentesca con il quartiere Monte Rosello e hanno proceduto a verificare la staticità della struttura costruita negli anni Trenta del secolo scorso. A lanciare l'allarme è stato un passante che dopo avere visto un grosso mezzo pesante attraversare il ponte ha notato la struttura oscillare pericolosamente e ha avvisato la Polizia locale. Sul posto sono arrivati gli agenti che hanno precauzionalmente bloccato il transito e chiesto a loro volta l'intervento dei vigili del fuoco. Dopo avere verificato che non sussistono rischi imminenti i vigili hanno dato l'ok alla riapertura del ponte, riservandosi di fare ulteriori controlli. La staticità del ponte di Rosello era stata oggetto di più analisi commissionate dal Comune: l'ultima è stata fatta ad agosto e non ha rivelato nessuna criticità particolare.