+E, taglio parlamentari solo propaganda

ROMA, 24 SET - "Il 'taglio dei parlamentari' preteso da Di Maio non ha nulla di serio, non porta alcun miglioramento al funzionamento del Parlamento e non migliora i meccanismi costituzionali: semplicemente perché l'obiettivo del M5S non è di avere istituzioni più efficienti, ma quello di battere un colpo sul tamburo della propaganda antipolitica e antiparlamentare che lo ha sempre animato e lo anima". Lo afferma il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova. "Il Pd non deve accettare che il 'taglio del parlamentari' venga votato subito, così, prima di discutere e approvare adeguati interventi di riequilibro dei meccanismi costituzionali e della rappresentanza. Dimostri, se può, che questa maggioranza cerca di arginare, anziché amplificare, il populismo e imponga su questo - conclude Della Vedova - un segno tangibile di discontinuità tra il Conte Uno e il Conte Bis".