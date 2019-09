Bagnoli, da hub migranti a set serie tv

PADOVA, 24 SET - Da ex centro di accoglienza dei migranti a set cinematografico. E' la trasformazione vissuta in pochi mesi dall'hub di Bagnoli, nel padovano, spesso nelle pagine di cronaca per il sovraffollamento e i problemi di sicurezza. Chiuso un anno fa, il centro è da alcune settimane la location in cui il regista Luca Guadagnino sta girando una nuova serie tv prodotta da Wildside per Sky-Hbo, "We are who we are", storia di due adolescenti figli di militari americani di stanza nel Nord Italia. Nei giorni scorsi è stato visto anche Martin Scorsese - la figlia Francesca è tra gli interpreti - L'ex base militare dell'aeronautica è così diventata, nella finzione, la caserma americana che ospita alcuni episodi della serie, destinata soprattutto al pubblico americano. L'hub di Bagnoli è stato trasformato in una base camp a stelle e strisce: la palestra, la piscina, il campo da football, la pista per le esercitazioni, e tutto il paese padovano sembra rinato grazie agli investimenti mobilitati dalla produzione tv.