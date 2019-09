Cestello si sgancia da gru,muore operaio

VERONA, 24 SET - Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto intorno alle ore 13.30 in un cantiere edile di Verona, nei pressi dello stadio Bentegodi. Secondo i primi rilievi dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco, l'uomo si trovava sotto una gru quando è stato travolto dal cestello che si è improvvisamente sganciato dal braccio di una macchina movimento terra. Il peso del cestello non ha dato scampo all'operaio, che è morto all'istante. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. La dinamica dell'incidente sarà ricostruita con precisione dai tecnici dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera, intervenuti per gli accertamenti. (ANSA).