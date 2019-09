Raid contro bus, vetro sui passeggeri

NAPOLI, 24 SET - Raid sul bus C67 dell'Anm la linea che collega Scampia a Capodimonte, a Napoli. Lo rende noto l'Usb. Tutto è accaduto intorno alle 11 circa, in via Fratelli Cervi dove i passeggeri hanno avvertito il conducente che l'autobus era stato colpito da qualche corpo contundente. All'interno del mezzo, infatti, erano caduti frammenti di vetro, senza provocare feriti. Il conducente - fa ancora sapere Usb - giunto allo stazionamento di Scampia, che dista pochi minuti dalla zona in cui è avvenuto il raid, in pieno giorno, è sceso dal mezzo, ha verificato il danno e poi, come da procedura, ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto è quindi arrivata una volante della polizia che ha certificato il danno. Il conducente sarà costretto a riportare il bus in deposito e a produrre denuncia verso ignoti. "Mentre le parole fanno a gara i fatti rimangono in panchina - afferma Adolfo Vallini dell'esecutivo provinciale USB- siamo stanchi di subire continui raid vandalici e aggressioni".