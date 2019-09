Primavalle come Scampia, con baby-pusher

ROMA, 24 SET - Primavalle come Scampia. In uno dei quartieri più popolosi della Capitale operava una organizzazione di spacciatori che ha, in tutto e per tutto, replicato il "sistema" che da anni ha reso le Vele di Secondigliano, a Napoli, il più grande supermarket della droga a cielo aperto. Turni e stipendi per gli spacciatori, con tanto di tariffa per il 'turno notturno, vedette che allertano in caso di presenza di uomini delle forze dell'ordine. E persino una bambina di 13 anni, figlia di una donna arrestata, reclutata come pusher: si occupava di fornire droga e recuperare il denaro dovuto dai "clienti". L'operazione, coordinata dai magistrati della Dda di piazzale Clodio, è stata svolta dai carabinieri della Compagnia di Trastevere. Trentuno le persone raggiunte da ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip (18 in carcere, 7 agli arresti domiciliari e 6 con divieto di dimora). Due i minori coinvolti e per i quali il tribunale dei Minori ha disposto il trasferimento in istituto penale e in comunità.