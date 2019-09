Oscar: Il Traditore in corsa per Italia

ROMA, 24 SET - Il Traditore di Marco Bellocchio è il candidato italiano nella corsa all'Oscar. Lo ha deciso la Commissione di Selezione per il film italiano da designare all'Oscar istituita dall'ANICA lo scorso giugno, su incarico dell' "Academy of Motion Picture Arts and Sciences", riunita davanti a un notaio e composta da Roberto ANDO', Laura BISPURI, Stefano DELLA CASA, Daniel FRIGO, Gianni QUARANTA, Mario TURETTA, Alessandro USAI, Anne-Sophie VANHOLLEBEKE, Alessandra VITALI. Il Traditore di Marco Bellocchio rappresenterà quindi l'Italia alla 92ma edizione degli Academy Awards nella categoria "International Feature Film Award". L'annuncio delle nomination è previsto per il 13 gennaio 2020, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles domenica 9 febbraio 2020.