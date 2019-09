Fiamme in azienda smaltimento rifiuti

CARMIGNANO (PRATO), 24 SET - Un grosso incendio si è sviluppato, poco prima delle 6:30, all'interno di un'azienda che si occupa di attività di recupero e smaltimento di rifiuti industriali a Comeana, una frazione del Comune di Carmignano (Prato). Sul posto sono intervenuti i pompieri del comando provinciale di Prato e del distaccamento di Montemurlo, insieme ai colleghi di Firenze e Pistoia con vari automezzi. Da accertare le cause del rogo ed eventuali conseguenze della densa nube di fumo che si è sprigionata dal capannone industriale. Non risultano feriti. In corso di accertamento le cause del rogo.