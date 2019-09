Botta e risposta Conte-Salvini su fondi

ROMA, 24 SET - "Se si assumono posizioni importanti anche di governo ci deve essere massima trasparenza davanti al Parlamento. Ci sarebbero tutte le premesse per procedere ad un chiarimento che ritengo necessario". Lo afferma il premier Giuseppe Conte, intervistato a New York da Skytg24, tornando alla vicenda dei presunti finanziamenti russi alla Lega. "Non c'è niente da chiarire: c'è un inchiesta in corso, aspettiamo i giudici, ho piena fiducia in loro", ribatte Matteo Salvini.