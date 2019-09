Allagamenti e disagi a traffico Firenze

FIRENZE, 23 SET - Allagamenti a Firenze a causa del forte temporale che si è abbattuto sulla città. Allagati i sottopassi di viale XI Agosto e via Jan Palach. Disagi al traffico causa allagamenti delle carreggiate si registrano anche in via delle Bagnese, via di Careggi, via di San Bartolo a Cintoia e in viale Redi, all'altezza dell'incrocio con via Mariti. Violento temporale in Casentino con diversi allagamenti. In particolare la pioggia ha interessato la zona di Bibbiena (Arezzo) dove la biblioteca, molte delle strutture scolastiche del comprensorio e in particolare la scuola dell'infanzia di Bibbiena Stazione e la piscina comunale si sono allagate. Due fulmini, invece, hanno colpito in rapida sequenza il campanile del Duomo di Prato mandando in tilt l'impianto elettrico della cattedrale di S.Stefano e quello del Museo dell'Opera del Duomo. Danni al motore delle campane, all'impianto audio, ai microfoni e all'organo. Per motivi precauzionali la Diocesi ha deciso di chiudere la cattedrale oggi e domani.