Schiaffi ad anziane, arrestata a Capri

NAPOLI, 23 SET - Schiaffi, offese e minacce di morte nei confronti di due anziane ospiti di una casa di riposo di Capri (Napoli): di questo è ritenuta responsabile K.H., cittadina ucraina abitante nell'isola, destinataria di una ordinanza di custodia cautelare alla quale quale ha dato esecuzione la polizia ponendola ai domiciliari. Dipendente della casa di riposo "San Giuseppe" di Capri, la donna, fa sapere la Questura, è indagata per maltrattamenti posti in essere, dal gennaio 2019, ai danni di due anziane ospiti della struttura, per averle denigrate ripetutamente, minacciate di morte e trascurato elementari bisogni quotidiani in un 'clima di terrore' come rileva la polizia. L'arresto di K.H. è il risultato di un'intensa attività d'indagine eseguita dagli agenti del Commissariato di Capri, e coordinata dalla Procura di Napoli-Sezione Fasce Deboli, consistita nel monitoraggio continuo della casa di riposo, attraverso l'apposizione di telecamere e costanti attività tecniche.