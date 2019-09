L.elettorale: Salvini, c.destra compatto

GENOVA, 23 SET - "Speriamo che il centrodestra sia compatto perché vogliamo una legge elettorale moderna, efficiente che dice che chi prende un voto in più governa per cinque anni, mentre la sinistra coi Cinque stelle, per terrore, sta pensando di tornare al proporzionale". Lo ha detto a Genova il leader della Lega Matteo Salvini, interpellato sul possibile referendum per la legge elettorale, che è già in agenda nei prossimi giorni del consiglio della Regione Liguria. "In un Paese normale chi ha un eletto in più, un voto in più governa: questo è il maggioritario - ha detto Salvini -. Quindi speriamo che nessuno torni indietro perché tutto il centrodestra è sempre stato un sostenitore del maggioritario".