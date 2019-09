Iran: Zarif, sconsigliamo missione Ue

NEW YORK, 23 SET - L'Iran "sconsiglia" l'invio di una missione navale nel Golfo a guida europea. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Teheran, Javad Zarif. "Crediamo che l'introduzione di qualsiasi forza nel Golfo Persico, che è uno stretto specchio d'acqua, non porta sicurezza, ma esacerba solo l'insicurezza", ha spiegato a margine dell'Assemblea Generale dell'Onu. "In uno stretto specchio d'acqua con molte navi da guerra può succedere qualcosa. Incidenti, incidenti pianificati, sabotaggi - ha concluso - Per questo lo sconsigliamo".