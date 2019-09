Debito 2018 vola a 134,8% del Pil

ROMA, 23 SET - Nel 2018 il debito pubblico è stato complessivamente rivisto al rialzo di 58,3 miliardi al 134,8 per cento del Pil dal 132,2% stimato in precedenza. Lo comunica Bankitalia in una nota, completando così le revisioni dei conti pubblici avviate dall'Istat. La revisione riflette sostanzialmente l'effetto del differente criterio di valutazione dei Buoni fruttiferi postali. i cui interessi vengono ora conteggiati nel debito pubblico. Per gli anni precedenti l'entità delle revisioni è più elevata, riflettendo anche gli effetti dell'ampliamento del perimetro delle Amministrazioni pubbliche definito dall'Istat in accordo con l'Eurostat, specifica la Banca d'Italia.